Общество

Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика увидеть рыцарей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил еще одну детскую мечту, о которой глава региона узнал в рамках благотворительной «Елки желаний» в Кремле, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.





7-летний Даниил Викторов, оставшийся без попечения родителей, мечтал увидеть рыцарей. И Михаил Ведерников организовал для мальчика настоящий исторический праздник. Вместе с Даниилом в атмосферу средневекового Пскова смогли погрузиться и все его друзья - другие воспитанники псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.





В стенах древнего псковского Кремля ребята смогли пообщаться с рыцарем, который рассказал им о том, как изготавливалась его кольчуга, каким было вооружение. Он показал, из каких деталей состояло военное облачение, и продемонстрировал детям, как непросто было подготовиться к бою.

Для Даниила, который уже давно интересуется военной культурой средневековья, многое было в новинку. Например, он не ожидал, что без помощи рыцарю было не обойтись - самостоятельно тот не мог даже одеться. Особенно мальчика удивило, насколько тяжелыми оказались доспехи и оружие. Тем не менее он захотел сам примерить шлем, чтобы почувствовать себя настоящим рыцарем.





Участники праздника смогли также попробовать блюда, приготовленные по средневековым рецептам. После этого для Даниила и его друзей было организовано фаер-шоу, в рамках которого для ребят исполнены различные трюки с огнем.

В конце вечера Даниил Викторов поблагодарил Михаила Ведерникова за яркий и запоминающийся праздник. Михаил Ведерников вручил мальчику сертификат на посещение пяти фестивалей исторической реконструкции в этом году, а также специально сшитый для него средневековый рыцарский костюм с мечом и щитом.