Общество

Главу Чувашии, который заставил прыгать сотрудника МЧС, исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» по решению президиума генсовета партии, сообщается на официальном сайте ЕР.

Поводом для этого стало видео, на котором Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных машин.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Игнатьев унизил честь и достоинство офицера МЧС, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки. Такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности», - прокомментировал решение секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на своем Instagram-странице.

Он добавил, что «последовательная работа по очищению партии будет продолжена».

Отметим, что ранее Михаил Игнатьев занял оборонительную позицию и утверждал, что сотрудником МЧС, которого он вынудил подпрыгивать за ключами, он давно знаком и не только по работе.

Ряд СМИ сообщали, что Михаил Игнатьев может покинуть и пост главы региона - на этой или следующей неделе.