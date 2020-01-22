Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Детская обувь для зимы
Рекомендовано самой природой
Гонки по вертикали
ТОП-100 псковских миллионеров
Рейтингомер Командный зачет
отпечаталось в сердце
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Общество 22.01.2020 12:1021 Псковичка Светлана Шумейко получила титул GrandMa Planet конкурса «Миссис бабушка Вселенная». ВИДЕО 28.01.2020 21:500 Резонансные дела по 210-й статье в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 28.01.2020 21:170 Ничего личного: Всероссийская перепись населения будет абсолютно конфиденциальной 28.01.2020 21:072 Главу Чувашии, который заставил прыгать сотрудника МЧС, исключили из «Единой России» 28.01.2020 20:554 Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика увидеть рыцарей 28.01.2020 20:100 Месяц с нетрадиционной природной ориентацией - псковичи дивятся зимней флоре. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 25.01.2020 16:4910 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу 27.01.2020 08:492 Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева 26.01.2020 20:0723 Артемий Лебедев о Пскове: Ужасное, чудовищное, провинциальное нечто 28.01.2020 15:405 В Печорах трое школьников госпитализированы с норовирусом 27.01.2020 14:430 Коллеги скончавшейся зампрокурора Пскова Марины Яковлевой выражают соболезнования ее близким
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Резонансные дела по 210-й статье в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

28.01.2020 21:50|ПсковКомментариев: 0

В среду, 29 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная задержаниям псковских предпринимателей по статье 210 УК РФ.

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному Собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства», имея в виду частичную декриминализацию статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

На минувшей неделе мы с представителями бизнес-сообщества уже обсуждали инициативу президента по частичной декриминализации ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества» в части экономических составов.

На этот раз в ходе пресс-конференции юристы расскажут о задержаниях псковских предпринимателей и о резонансных делах псковских бизнесменов, которые в настоящий момент обвиняются по 210-й статье. Они расскажут об условиях, в которых находятся задержанные, о законности изоляции обвиняемых от общества и специфике рассмотрения этих дел в судах.

 

Спикеры:

• адвокаты Александра Данилова - Мелкумов Артем Арсенович, Мамченко Алла Ивановна

• адвокат Екатерины Лебедевой - Павлова Оксана Геннадьевна

• адвокат Максима Павлова - Кургинянц Евгений Вячеславович

• адвокат Евгения Лебедева - Винча Константин Геннадьевич

• адвокат Алексеев Константин Борисович

 

Дата проведения: 29 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 247 человек
28.01.2020, 22:242 В продаже появились лысые куклы «Барби» с инвалидностью 28.01.2020, 21:592 Ушедшую из жизни в 2011 году Людмилу Гурченко сделают ведущей реалити-шоу 28.01.2020, 21:500 Резонансные дела по 210-й статье в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 28.01.2020, 21:470 Пушкиногорская прокуратура обязала местные власти сделать капремонт в аварийном доме
28.01.2020, 21:350 Любители бега из клуба «Скобарь» приняли участие в традиционном пробеге «Пулково-Пушкин» 28.01.2020, 21:220 Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ» 28.01.2020, 21:170 Ничего личного: Всероссийская перепись населения будет абсолютно конфиденциальной 28.01.2020, 21:072 Главу Чувашии, который заставил прыгать сотрудника МЧС, исключили из «Единой России»
28.01.2020, 20:554 Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика увидеть рыцарей 28.01.2020, 20:400 Сокровища станут темой михайловской конференции «Библиотека в усадьбе» 28.01.2020, 20:310 В Пыталово через госграницу попытались незаконно провезти на поезде 6 тысяч пачек сигарет 28.01.2020, 20:100 Месяц с нетрадиционной природной ориентацией - псковичи дивятся зимней флоре. ФОТО
28.01.2020, 19:593 Патриарх Кирилл: сокращение абортов увеличит население страны на 10 млн за 10 лет 28.01.2020, 19:482 Вариантами развития Печор поделились потенциальные кандидаты от «Единой России» в главы района 28.01.2020, 19:451 2 года тюрьмы получил житель Невеля, открыто похитивший велосипед 28.01.2020, 19:260 «Волонтерский десант» Красного Креста провел встречи с учащимися Бежаницком районе
28.01.2020, 19:100 Выставка творческих работ «Княгиня Ольга» откроется в Пскове 28.01.2020, 18:590 До 15 лет лишения свободы грозит жителю Великих Лук за торговлю наркотиками 28.01.2020, 18:404 Промышленное производство в Псковской области в 2019 году выросло на 4,1% 28.01.2020, 18:346 Юрий Сорокин обсудил с членами комиссии президиума регионального политсовета «Единой России» задачи послания президента
28.01.2020, 18:329 Реплика Донецкого: Хуже, чем преступление 28.01.2020, 18:213 Депутата регионального заксобрания убили вместе с женой в Ростовской области 28.01.2020, 18:150 На строящуюся часовню на территории СИЗО-2 водрузили купол с крестом 28.01.2020, 18:070 До 91,7 млн рублей обойдется ремонт 8,3 километров дороги Неелово - Печоры
28.01.2020, 18:021 Омбудсмены Северо-Запада обсудят в Пскове вопросы соблюдения прав человека 28.01.2020, 17:590 Небольшие осадки возможны в среду в Псковской области 28.01.2020, 17:513 Строительство причала в Толбице будет завершено в апреле 28.01.2020, 17:440 С начала года более 50 псковских водителей привлечены к административной ответственности за тонировку автомобилей
28.01.2020, 17:400 Тюремный срок получил гражданин Белоруссии за попытку незаконно добраться до Псково-Печерского монастыря 28.01.2020, 17:352 Требование прокурора об изменении Правил благоустройства Пскова в связи с выявленным коррупциогенным фактором будет удовлетворено 28.01.2020, 17:342 В субботу торжественно откроют первый дом в ЖК «Приоритет» 28.01.2020, 17:250 Управляющие компании во всех многоэтажных домах будут выбирать через конкурс
28.01.2020, 17:220 Об изменениях в налогообложении и новом порядке предоставления бухгалтерской отчетности расскажут псковские налоговики 28.01.2020, 17:140 5,7 млн рублей выделили на проект реконструкции дороги в Псковском районе 28.01.2020, 17:060 Участок ул. Некрасова от Комсомольского до Музейного переулка закроют завтра с 12 до 17 часов 28.01.2020, 17:050 Первый турнир Псковской области по спортивному мечу состоится 22 февраля
28.01.2020, 16:584 В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса 28.01.2020, 16:405 Фейерверки и громкая музыка на даче после девяти вечера могут оказаться под запретом в Псковской области 28.01.2020, 16:390 Детсаду №56 «Ягодка» передали в оперативное управление здание на улице Балтийской, 11б 28.01.2020, 16:181 Гордума разрешила администрации Пскова взять кредит на сбалансирование бюджета
28.01.2020, 16:152 Ульяна Михайлова направила губернатору запрос по ситуации с подвижным составом «Псковпассажиравтотранса» 28.01.2020, 16:092 Банк «Открытие» стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020 28.01.2020, 15:405 В Печорах трое школьников госпитализированы с норовирусом 28.01.2020, 15:322 Прокуратура выявила нарушения в работе ряда музеев Псковской области
28.01.2020, 15:280 В Псковской области подростки выбирают профессию 28.01.2020, 15:240 Роструд напомнил о праве работников отказаться от командировок на фоне распространения коронавируса 28.01.2020, 15:210 Глава Пушкиногорского района объявил о начале работ по восстановлению фонарей в поселке 28.01.2020, 15:201 Место, где сбываются мечты: студенты ПсковГУ работают вожатыми в Артеке
28.01.2020, 15:140 Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 28.01.2020, 15:030 РЖД протестировали формирование поездов-«тяжеловесов» в Усть-Лугу из Великих Лук 28.01.2020, 15:000 «Эхономика» с Виталием Зубковым. ВИДЕО 28.01.2020, 14:571 Мобильные группы Псковской таможни выявили в 2019 году 580 нарушений
28.01.2020, 14:511 45% россиян для достижения результатов в работе не нужна ни критика, ни похвала 28.01.2020, 14:470 Более 190 социально значимых объектов планируется подключить к Интернету в Псковской области в 2020 году 28.01.2020, 14:455 Сэкономленные из-за бесснежной зимы деньги на уборку псковских улиц останутся на содержание улично-дорожной сети 28.01.2020, 14:410 В Псковской области продолжается работа по выявлению пьяных водителей
28.01.2020, 14:343 Замглавы администрации Пскова Елена Жгут: Тяжелая техника не должна вывозить на дороги грязь со строек 28.01.2020, 14:320 В России утвердили новые основы госполитики в области космоса 28.01.2020, 14:290 Социально значимые объекты Псковской области планируется подключить к Интернету в 2020 году 28.01.2020, 14:271 ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
28.01.2020, 14:264 Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России» 28.01.2020, 14:190 ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Псковской области 694 млн рублей в 2019 году 28.01.2020, 14:145 В открытом доступе оказалась база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое» 28.01.2020, 14:122 В Псковской области усилены меры профилактики завоза инфекционных заболеваний в связи с коронавирусом
28.01.2020, 14:090 Скандал в благородном семействе 28.01.2020, 14:030 Прощание доцентом кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Ниной Никоновой состоится 30 января 28.01.2020, 13:590 Жители Великих Лук лишились денег после телефонного разговора с мошенниками 28.01.2020, 13:530 За прошлую неделю в Псковской области заболело ОРВИ 3729 человек
28.01.2020, 13:454 11 кг рыбы изъято у браконьеров в Псковской области на минувшей неделе 28.01.2020, 13:384 Мешают припаркованные машины: Для уборки псковских улиц привлекут ГИБДД 28.01.2020, 13:330 Disney представит ремейк мультфильма о «принце леса» Бемби 28.01.2020, 13:293 Администрация Пскова приступила к разработке концепции праздничного украшения города
28.01.2020, 13:260 Татуировку с личным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян 28.01.2020, 13:188 Псковские власти сообщили о нехватке денег на более частую уборку улиц 28.01.2020, 13:100 Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск 28.01.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с основателем компании «АЛОК» Виталием Зубковым
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.