Общество

Резонансные дела по 210-й статье в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 29 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная задержаниям псковских предпринимателей по статье 210 УК РФ.

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному Собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства», имея в виду частичную декриминализацию статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

На минувшей неделе мы с представителями бизнес-сообщества уже обсуждали инициативу президента по частичной декриминализации ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества» в части экономических составов.

На этот раз в ходе пресс-конференции юристы расскажут о задержаниях псковских предпринимателей и о резонансных делах псковских бизнесменов, которые в настоящий момент обвиняются по 210-й статье. Они расскажут об условиях, в которых находятся задержанные, о законности изоляции обвиняемых от общества и специфике рассмотрения этих дел в судах.

Спикеры:

• адвокаты Александра Данилова - Мелкумов Артем Арсенович, Мамченко Алла Ивановна

• адвокат Екатерины Лебедевой - Павлова Оксана Геннадьевна

• адвокат Максима Павлова - Кургинянц Евгений Вячеславович

• адвокат Евгения Лебедева - Винча Константин Геннадьевич

• адвокат Алексеев Константин Борисович

Дата проведения: 29 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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