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При поддержке Михаила Ведерникова в православный храм в Антарктиде доставили икону из Псково-Печерского монастыря

При поддержке Псковского отделения Русского географического общества полярный капитан компании Rusarc Даниил Гаврилов привез на Южный полюс к Рождеству икону Святого Пантелеймона с горы Афон и рукописную икону преподобных Вассы и Ионы из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Эта экспедиция на полярную станцию «Беллинсгаузен», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды, стала совместной идеей Даниила Гаврилова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В своем Instagram Михаил Ведерников поделился, как появилась такая идея и какая история ей предшествовала.

«Год назад мне с сыном и друзьями посчастливилось побывать на горе Афон. Это удивительное место, где люди живут вне времени, по законам, которые не менялись веками. Здесь каждая встреча и каждое решение приобретают особое, сакральное значение.

Во время визита в Монастырь Святого Пантелеимона я познакомился с полярным капитаном компании Rusarc Даниилом Гавриловым. Это человек удивительного мужества, с горячим сердцем и светлой душой. У него поразительный список личных побед – он единственный за всю историю на яхте обошёл Северный полюс за один сезон.

Вместе мы попали к настоятелю Евлогию, где нам пришла в голову идея – в честь 200летия открытия Антарктиды организовать экспедицию на остров Ватерлоо, в Церковь Святой Троицы у полярной станции «Беллинсгаузен», - рассказал он.

По его словам, поддержку экспедиции оказало псковское отделение Русского географического общества.

«Говорят, на горе Афон случайных встреч не бывает. Теперь я могу сказать тоже самое. Спасибо всем, кто помогал организовать это», - заключил Михаил Ведерников.