Общество

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает открыть доступ силовикам к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, пишут «Ведомости». Об инициативе говорится в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

В настоящее время ко многим типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают только по решению суда.

Среди других предложений Максута Шадаева - цифровизация госуслуг и способы идентификаций граждан. Министр считает, что главная их цель - снижение времени, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. По его мнению, этот показатель не должен превышать трех часов в год. Шадаев также предлагает к 2024 году обеспечить доступ граждан ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы.