Общество

Полицейским могут добавить обязанностей

Российскую полицию предлагают обязать сообщать гражданам сведения о доставке их родственников в больницу, а также по какой причине это случилось. Соответствующий законопроект комитет Совета Федерации по обороне и безопасности планирует рассмотреть на следующей неделе, пишет «Парламентская газета».

Фото: АГН Москва

Авторами документа выступили депутаты Государственной Думы во главе с председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Инициативой предлагается возложить на сотрудников полиции обязанность сообщать близкому родственнику, родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также сведения о направлении пострадавшего в больницу.

Наряду с этим будет расширен круг лиц, право на телефонный звонок, которым предоставляется задержанному. В целях уведомления о своём задержании и месте нахождения задержанного право на телефонный звонок предоставляется близкому родственнику, родственнику или близкому лицу.

Также будет усилена правовая защита граждан и организаций в случае проникновения сотрудников полиции на принадлежащие им земельные участки. В случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок устанавливается обязанность полиции информировать собственника о таком проникновении, если его осуществили во время его отсутствия.