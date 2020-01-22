Общество

В России появится новый вид алиментов на детей

К ежемесячным алиментам на детей прибавят расходы на аренду квартиры для них. Соответствующие изменения в семейный кодекс РФ Госдума уже приняла в трех чтениях, а 29 января документ планирует рассмотреть комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, пишет «Парламентская газета».

Минюст, который стал автором инициативы, уточнил, что выплаты в дополнение к алиментам могут назначаться судом в случае «отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения». Предполагается, что средства будут взыскиваться в твердой денежной сумме.

Родитель, с которым остался ребенок, сможет претендовать на дополнительные алименты при выполнении следующих условий: сам алиментоплательщик является трудоспособным, у ребенка и у родителя, с которым он проживает, нет собственности для постоянного проживания, родитель, претендующий на дополнительную материальную помощь, должен подтвердить, что он находится в трудной жизненной ситуации.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова напомнила, до принятия поправок действовала норма, по которой родитель может потребовать от бывшего супруга — отца или матери ребенка — возмещения расходов, связанных с лечением общего ребенка. Если закон будет одобрен Совфедом и подписан Президентом, то выплачивать дополнительные суммы к алиментам родители должны не только в случае проблем со здоровьем ребенка, но и при наличии определенных жилищных проблем.

По данным Федеральной службы судебных приставов, 78 процентов алиментщиков составляют мужчины, общий долг которых перед своими детьми сейчас составляет 137,9 миллиарда рублей.