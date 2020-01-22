Общество

В Совфеде предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Программу субсидирования многодетным семьям льготной шестипроцентной ипотечной ставки необходимо применять не только для квартир в новостройках, но и распространить ее на вторичный рынок жилья во всех регионах. Такое предложение председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову 28 января, пишет «Парламентская газета».

В своем письме сенатор напоминает, что в марте 2019 года была утверждена норма, согласно которой льготная шестипроцентная ипотечная ставка стала субсидироваться из бюджета в течение всего срока кредита для семей, в которых родился второй или третий ребенок. При этом положения программы распространили на приобретение жилья на вторичном рынке в сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа.

Для остальной же части России условия предоставления льготной ипотеки остались прежними — только на первичном рынке, хотя, по мнению Андрея Кутепова, запрос населения на данную меру поддержки именно на вторичном рынке жилья остро стоит и в других регионах, «особенно в тех, где большая часть мер поддержки многодетных семей привязана к доходу семьи и предоставляется только малоимущим семьям». По словам сенатора, это исключает возможность многодетных семей со средним достатком пользоваться мерами поддержки.

В своем письме первому вице-премьеру Андрей Кутепов предлагает распространить меры поддержки на жилье вторичного рынка для всех регионов, «в особенности для регионов с низким уровнем социально-экономического развития». Законодатель уверен в целесообразности разработки критериев такого жилья, «с целью недопущения приобретения непригодного к проживанию жилья и исключения иных злоупотреблений».