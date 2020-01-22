Общество

В Великих Луках семь сирот получили благоустроенное жилье

Прокуратура города Великие Луки по обращению семи местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города Великие Луки не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации города Великие Луки об обязании обеспечить сирот благоустроенными жилыми помещениями.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.