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Общество

Низкую эффективность в Псковской области показали 2 из 19 госпрограмм в 2018 году

29.01.2020 10:28|ПсковКомментариев: 0

В среднем по госпрограммам в Псковской области в 2018 году было выполнено 8 из 10 целевых индикаторов. При этом 17 из 19 программ выполнены эффективно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные озвучил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Предваряя выступление докладчика, председатель комитета, вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов обратил внимание, что в сводном годовом докладе ход реализации и оценка эффективности государственных программ Псковской области рассматривается с большой задержкой - в 2020 году рассматриваются показатели только за 2018 год.

«Хотелось бы, чтобы мы не через год рассматривали отчеты, а, как минимум, сразу же после окончания финансового года», - высказал пожелание парламентарий.

Андрей Михеев в ответ обратил внимание, что сводный годовой доклад - это первый опыт. В последующем он будет готовиться к маю, совместно с отчетом о бюджете. «Я согласен, что сводный доклад должен подготавливаться в разумные сроки», - заверил он.

Чиновник напомнил, что инструменты программного планирования в России стали использоваться с 2011 года.  За этот период, по его словам, существенно выросла доля программ в расходной части бюджета, с 2011 по 2018 годы практически в пять раз - с 21% до 96%.

Андрей Михеев уточнил, что в 2018 году в Псковской области реализовывались 19 государственных программ Псковской области, а также были профинансированы и реализованы 6 ведомственных целевых программ (3- в рамках государственных программ, 3 - самостоятельно).

В рамках 19 госпрограмм области всего предусмотрено 104 подпрограммы, из них в 2018 году планировалось к реализации 96 подпрограммы, финансировалось - 85 подпрограмм. Большая часть программ имеет социальную направленность.

Андрей Михеев также напомнил, что в 2018 году 18 государственных программ Псковской области реализовывались пятый год, государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» реализовывалась шестой год.  Кроме того, в 2018 году началась реализация государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды».

«В среднем по госпрограммам выполняется 8 из 10 целевых индикаторов. 16 из 19 программ выполнены эффективно. По сравнению с 2017 году, когда было эффективно реализовано 14 госпрограмм, есть прирост на две государственные программы. Средний уровень эффективности, то есть удовлетворительный уровень – три госпрограммы», - поделился чиновник.

Он сообщил, что госпрограмма по обеспечение жильем и коммунальными услугами в 2018 году характеризируется низким уровень эффективности. Во многом из-за низкого объема финансирования. Также неэффективной признана реализация в 2018 году госпрограммы «Развитие транспортной системы». Здесь отмечено неисполнение целевых индикаторов в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета на мероприятия по обновлению подвижного состава. Кроме того, не введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ущицы - Борок в Куньинском районе». «Этот объект был сдан в 2019 году», - уточнил Андрей Михеев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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