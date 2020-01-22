Общество

Около 200 тысяч тонн молока произвели аграрии Псковской области в прошлом году

Рейтинг лучших региональных производителей молока по итогам 2019 года составили в комитете по сельскому хозяйству Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Абсолютным лидером по валовому надою за прошлый год (около 57 тыс тонн) и поголовью скота (5 тыс голов) является великолукская компания «Слакстис». Надой на одну фуражную корову в этой агрофирме также оказался рекордным - более 11 тыс кг в год.

В числе лучших производителей молока среди всех региональных компаний также значатся ООО «Молочный Ресурс» Великолукского района (валовой надой - почти 15 тонн молока), ООО «Добручи-2» Гдовского района (валовой надой - около 9 тонн молока) и ООО «Агрофирма «Черская» Палкинского района (валовой надой - свыше 7 тонн молока).

Производство молока в 2019 году в хозяйствах всех категорий региона, как и в прошлом году, составило около 200 тыс тонн, сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Псковской области Николай Романов.