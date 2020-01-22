Общество

Пскович преодолел 1400 км, чтобы вернуть свою собаку

Псковская зоозащитная организация «Шанс» поделилась удивительной историей таксы по имени Чарли, которая за свою небольшую жизнь успела столкнуться с человеческой любовью и жестокостью, потерять, а затем вновь обрести хозяев и дом. О том, как бывшему хозяину пришлось преодолеть больше тысячи километров, чтобы вернуть своего питомца, они рассказали на своей странице Instagram, пишет «МК в Пскове».

Чарли жил в любящей семье супругов, которые о нем заботились, холили и лелеяли. «Папа» возился с ним, как с ребенком, звонил с работы домой, чтобы поговорить с Чарли, успокоить, чтобы тот не волновался. Все было хорошо, пока в какой-то момент супруги не поняли, что любовь прошла. Они подали на развод. Питомца решено было оставить с «мамой», а мужчина уехал в Брестскую область в Белоруссию. Он не забывал о любимом друге, переживал, что пришлось его оставить. Но нужно было обустраиваться и строить новую жизнь. Мысли о Чарли пришлось отложить.

Но однажды мужчина листал ленту в социальной сети ВКонтакте и увидел пост в одной из псковских групп, который поверг его в шок: «Отчаянно ищу передержку мальчику таксы, выкинутому сегодня ночью на территории Горводоканала, ул. Советской Армии 54б, рядом валялся ошейник...». На фото был Чарли. Мужчина узнал, что собаку отвезли в приют, и кинулся к телефону. Сомнений в том, чтобы забрать своего любимца, не было. Мужчина помчался в Псков.

«Мужчина бросил все свои дела, проехал за сутки больше 1400 км и приехал за своей собакой в другую страну. Встреча достойна финала программы "Жди меня": пес узнал, заскулил, увидев родное лицо!» - рассказали зоозащитники.

Той же ночью Чарли уехал домой. Псу повезло, что он попал в приют, и о нем позаботились, ведь история могла закончиться трагически. Бездомную собаку на улице опасность подстерегает на каждом шагу. Страшно представить, что маленькая беззащитная такса могла попасть под машину, чем-то отравиться или умереть от голода. Зоозащитники называют этот случай не иначе как чудом и надеются, что теперь в жизни Чарли больше не будет места жестокости.

Фото: Зоозащитная некоммерческая организация «Шанс»