Общество

В Псковской области впервые утвердят госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий

В Псковской области впервые утверждается государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий», действие которой запланировано на период с 2020 по 2024 годы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике доложил начальник комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, госпрограмма включает в себя четыре подпрограммы. В них предусмотрены такие направления, как улучшение жилищных условий сельского населения, развитие рынка труда (обеспечение сельских предприятий квалифицированными кадрами), развитие транспортной и другой инфраструктуры в сельских населениях, реализация общественных проектов.

К сельским территориям отнесены все районы Псковской области, за исключением Пскова и Великих Лук.

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Николай Романов также сообщил, что в плане улучшения жилищных условий сельского населения планируется увеличить показатель с 16,1% до 20,1% в 2025 году. «Это направление включает в себя не только строительство новых жилых объектов, но и компенсацию части затрат по ипотеке», - уточнил чиновник.

Также он отметил, что госпрограмма включает в себя 179 проектов по благоустройству сельских территорий, чтобы районы могли войти в это направление, им необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

Николай Романов подчеркнул, что проект госпрограммы успешно прошел общественное обсуждение в сети Интернет и получил положительное заключение прокуратуры Псковской области. Замечания Счетной палаты будут учтены.