Общество

Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Игорь Батов хочет заработать себе немного известности

Игорь Батов хочет заработать себе немного известности. Такое мнение высказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко по поводу иска, который направил в суд псковский общественник Игорь Батов с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода.

«Батов бросает вызов не заводу «Титан-Полимер», он бросает вызов всей системе, и правовой, в том числе. По сути дела, он обвиняет органы государственной власти, по его логике получается, что они незаконно выдали нам разрешение на строительство», - отметил Герман Петрушко в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, с одной стороны, это его борьба с властью, а с другой - это самопиар. «По всей видимости, господин Батов не востребован в псковском обществе», - считает гендиректор завода «Титан-Полимер».

Он отметил, что руководство завода «Титан-Полимер» абсолютно не переживает по поводу судебного иска. «Представьте ситуацию, когда приходит омская компания или еще какая-то на псковскую территорию, какими методами она будет действовать? Есть законодательная база, которая определяет ход строительство завода и порядок экспертиз. Нам нечего бояться. Мы сделали все по закону», - поделился Герман Петрушко.

По мнению гендиректора «Титан-Полимера», такие «активисты» никогда не угомонятся, так как это их способ заявить о себе. «Вспомните, какие дебаты у вас шли по поводу строительства торгового центра. Говорили, что он и под воду уйдет, и вызовет экологическую катастрофу. Мы будем делать детскую площадку, и то будем сталкиваться с одними и теми же людьми. Игорь Батов хочет пойти в суд? Пусть идет. Переложим на него всю судебную ответственность и затраты, а, как известно, у нас очень недешевые адвокаты. Раз господин Батов все взвесил и к этому готов, пожалуйста», - заключил Герман Петрушко.

Напомним, псковский общественник Игорь Батов направил в Псковский городской суд иск с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер», выданное администрацией Псковского района. Исковые требования Игоря Батова предполагают признание незаконным разрешения на строительство псковского завода «Титан-Полимер», поскольку, по его мнению, оно выдано в нарушение Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ограничивает его конституционные права, как гражданина.