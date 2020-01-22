Общество

Депутат Юрий Сорокин предложил отремонтировать фасады домов за счет госпрограмм

В соответствии с Жилищным кодексом бремя содержания фасада объектов, включая здания и ограждения, несет собственник имущества. Приведение в порядок фасадов за счет целевых программ пока не представляется возможным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Вопрос о состоянии фасадов и внешнем виде некоторых ограждений в Пскове поднял депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин во время обсуждения изменений в госпрограмму региона «Формирование современной городской среды». Он отметил, что город в последние годы приятно преображается, улучшаются дороги, благоустраиваются территории, однако в областном центре, по его мнению, очень много фасадов зданий, которые имеют удручающий вид.

«Что можно сделать, чтобы фасады прилично выглядели. Некоторые фасады кажутся заброшенными, и не очень красиво выглядят. некоторые из них принадлежат предприятиям, муниципальным организациям, но они являются «достоянием» всего города, ведь их видят все. Нельзя ли решить эту проблему за счет госпрограммы?» - поинтересовался он.

«Любое здание, любой забор имеют хозяина, и именно хозяин обязан следить за его внешним обликом. Нужно проводить работу с собственниками. Сделать это за счет целевых программ пока не представляется возможным.

В соответствии с ЖК бремя содержания несет исключительно собственник имущества. Если это производственное предприятие, то собственник этого объекта должен привести его в порядок. То же касается и многоквартирных домов - бремя ответственности за состояние фасада лежит на его жильцах», - ответил Сергей Грахов.

Председатель бюджетного комитета регионального парламента Борис Полозов в свою очередь поинтересовался, существует ли возможность как-то воздействовать на собственников.

Парламентарий обратил внимание на «халупу» возле «Рижской» гостиницы, на пересечении с улицей Киселева и привел ее как отрицательный пример содержания.

Сергей Грахов в ответ напомнил, что в Пскове разработаны правила благоустройства. «В настоящий момент единственная возможность воздействия на собственников - привлечение их к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства. Правда, эти штрафы достаточно низки - несколько сотен рублей», - добавил он.

Также, отвечая на вопросы депутатов, чиновник уточнил, что в рамках профильной госпрограммы во дворе жилого дома можно благоустроить проезд, сделать озеленение, но если собственники захотят поставить детскую площадку, то они должны финансово принять в этом участие - потребуется до 30% софинансирования.