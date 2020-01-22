Общество

Как правильно одеть ребенка на прогулку в конце зимы

Пока синоптики спорят о причинах аномальной зимы и предсказывают, каким будет февраль, самое время сделать выводы на будущее.

И начать готовиться к весне.

О том, что должно быть обязательно в гардеробе каждого ребенка в межсезонье, далее рассказывают специалисты псковской фабрики одежды и обуви Nordman.

Как известно, весной в течение дня погода резко может меняться: утром холодно, а днем пригревает солнышко.

Поэтому на ребенке одежды должны быть ровно столько, сколько нужно для комфортной прогулки. В идеале использовать «принцип трехслойной одежды». Что это значит?

Это значит, что ребенка не «кутают» как капусту в несколько теплых одежек, а одевают исключительно по погоде и активности, причем каждый слой выполняет свою функцию:

- первый «нательный» (отводит влагу);

- второй «утепляющий» (сохраняет тепло);

- третий «защищающий» (от ветра, дождя и холода).

Почему важно соблюдать такой принцип?

Когда ребенок активно двигается, он может вспотеть. Но если влага не испаряется, можно замерзнуть и заболеть. Поэтому в холодное время года рекомендуется надевать на прогулку белье не из хлопка, а термобелье с добавлением синтетики: оно отводит влагу.

Термобелье бывает двух видов: для высокой активности и для низкой активности.

Первое в силу особенностей материала и плотности ткани лучше отводит влагу, а второе - лучше сохраняет тепло. Выбирайте то, которое больше подходит вам по активности.

Для защиты от ветра и влаги выбирайте специальные ветровки или «дышащие» куртки на мембране.

Если требуется дополнительно «утеплить» ребенка - лучше использовать одежду из флиса. Он и тепло хорошо сохраняет, и влагу отводит.

Если ребенок любит глубокие лужи и не боится грязи, обратите внимание на специальные куртки и штаны-непромокайки.

Они сделаны из того же материала, что и экипировка рыбаков, поэтому абсолютно не промокают, полностью защищают от грязи и просты в уходе. Легко моются и быстро сохнут.

Идеальным дополнением к этому комплекту станут теплые сапоги ЭВА.

В них можно ходить по любым лужам, даже снежным. В сочетании с теплым флисом или мехом эти сапоги выдерживают даже пятнадцатиградусные морозы. Весной же в них даже может быть жарко. Поэтому подбирайте утеплитель под температуру и активность.

Также не забывайте про термоноски. Их функция не только сохранять тепло, но и отводить влагу (а весной она неизбежна). Как и термоноски, термобелье тоже бывает – для низкой и для высокой активности.

Выбирайте одежду и обувь правильно. Ведь от этого зависит не только комфорт и продуктивность отдельной прогулки, но и в целом – здоровье вашего ребенка.