Как правильно одеть ребенка на прогулку в конце зимы

Пока синоптики спорят о причинах аномальной зимы и предсказывают, каким будет февраль, самое время сделать выводы на будущее.
И начать готовиться к весне.
О том, что должно быть обязательно в гардеробе каждого ребенка в межсезонье, далее рассказывают специалисты псковской фабрики одежды и обуви Nordman.
Как известно, весной в течение дня погода резко может меняться: утром холодно, а днем пригревает солнышко.
Это значит, что ребенка не «кутают» как капусту в несколько теплых одежек, а одевают исключительно по погоде и активности, причем каждый слой выполняет свою функцию:
- первый «нательный» (отводит влагу);
- второй «утепляющий» (сохраняет тепло);
- третий «защищающий» (от ветра, дождя и холода).
Когда ребенок активно двигается, он может вспотеть. Но если влага не испаряется, можно замерзнуть и заболеть. Поэтому в холодное время года рекомендуется надевать на прогулку белье не из хлопка, а термобелье с добавлением синтетики: оно отводит влагу.
Термобелье бывает двух видов: для высокой активности и для низкой активности.
Первое в силу особенностей материала и плотности ткани лучше отводит влагу, а второе - лучше сохраняет тепло. Выбирайте то, которое больше подходит вам по активности.
Для защиты от ветра и влаги выбирайте специальные ветровки или «дышащие» куртки на мембране.
Если требуется дополнительно «утеплить» ребенка - лучше использовать одежду из флиса. Он и тепло хорошо сохраняет, и влагу отводит.
Если ребенок любит глубокие лужи и не боится грязи, обратите внимание на специальные куртки и штаны-непромокайки.
Они сделаны из того же материала, что и экипировка рыбаков, поэтому абсолютно не промокают, полностью защищают от грязи и просты в уходе. Легко моются и быстро сохнут.
Идеальным дополнением к этому комплекту станут теплые сапоги ЭВА.
В них можно ходить по любым лужам, даже снежным. В сочетании с теплым флисом или мехом эти сапоги выдерживают даже пятнадцатиградусные морозы. Весной же в них даже может быть жарко. Поэтому подбирайте утеплитель под температуру и активность.
Также не забывайте про термоноски. Их функция не только сохранять тепло, но и отводить влагу (а весной она неизбежна). Как и термоноски, термобелье тоже бывает – для низкой и для высокой активности.