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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

29.01.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Накануне 39-й сессия Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Александром Котовым деятельность регионального парламента, в частности, законопроект, регулирующий деятельность «наливаек», и новую редакцию «закона о тишине», которые рассмотрят депутаты на завтрашней сессии.

Кроме того, речь пойдет о реализации Послания президента Владимира Путина в Псковской области и состоявшейся недавно смене правительства.

Вопросы Александру Котову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена. 

Теги: #эхо москвы в пскове #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
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