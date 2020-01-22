Общество

Александр Седунов: Информация о вспышке норовируса в Печорском районе - это слухи

Информация о вспышке норовируса и массовом характере заболевания детей в Печорском районе - это слухи. Об этом сегодня, 29 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Он пояснил, что официально зарегистрировано 4 обращения в медицинские организации, у 3 детей подтвержден норовирус, они госпитализированы, и их обследуют. По словам Александра Седунова, все остальные дети продолжают обучение в школе, кроме болеющих ОРВИ или отсутствующих по другим причинам.

«Паниковать нельзя, данная проблема находится под контролем», - заверил Седунов и добавил, что в настоящее время необходим тщательный контроль со стороны администрации школы, чтобы работники пищеблоков, а также тех, кто готовит пищу, имели соответствующие документы о здоровье.

Александр Седунов подчеркнул, что на сегодняшний день в школе проведена дезинфекция.

«Безопасное и качественное питание в приоритете», - заявил председатель областного комитета по образованию.

Добавим, что областная администрация совместно с региональным Роспотребнадзором держит ситуацию на контроле.