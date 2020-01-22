Общество

Следователи провели «Урок мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда, для воспитанников «Детской деревни-SOS Псков»

28 января в «Детской деревне-SOS Псков» прошел «Урок мужества», посвященный 76-летию снятия блокады Ленинграда. На уроке ребятам был показан фильм «Несломленный Ленинград», подготовленный СК России, а также продемонстрированы фотоматериалы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, после просмотра материалов своими воспоминаниями поделился директор детской деревни Игорь Соловьев, который пересказал воспоминания его первой учительницы. Он отметил, что чертами ее характера были удивительное спокойствие, скромность и терпеливость. Разделив учесть жителей блокадного Ленинграда, она до конца своих дней вздрагивала от любого шума, а когда ложилась спать, то ставила рядом с кроватью кружку с водой и хлебом. Такое неизгладимое впечатление оставила на ней та страшная война. Они, будучи юными школьниками, тогда не понимали всего пережитого ужаса – делится своими впечатлениями Игорь Соловьев.

В процессе общения ребята показали хорошие знания о тех событиях осажденного, но не сдавшегося Города-героя с его жителями и защитниками, полученные на уроках истории.