Общество

В Псковской области 28 тысяч младших школьников необходимо обеспечить горячим питанием

В Псковской области техническая возможность для организации горячего питания младших школьников есть. Об этом сегодня, 29 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

По его словам, в регионе 28 тысяч детей с 1 по 4 классы, которых необходимо обеспечить горячим питанием.

Александр Седунов отметил, что в соответствии с поручением губернатора создана рабочая группа, проводится анализ, который даст возможность понять, какой объем средств необходим на ремонт, закупку оборудования для пищеблоков.

Председатель комитета по образованию Псковской области также обратил внимание на то, что для организации безопасного и качественного питания необходимо обновление посуды в школьных столовых.

«Мы будем готовы к организации питания в школах», - выразил уверенность спикер.

Александр Седунов отметил, что суммы на данное направление будут предусмотрены в региональном бюджете, в случае необходимости будут привлечены средства федерального центра в рамках различных программ.