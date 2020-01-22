Римме Мухтаровой хотят продлить срок исполнения обязанностей директора спортивной школы «Гармония»

Римме Мухтаровой хотят продлить срок исполнения обязанностей директора МБУ «Спортивная школа «Гармония». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города. Необходимость рассмотрения этого вопроса связана с тем, что 27 февраля истекает прежний трехмесячный срок исполнения Риммой Мухтаровой обязанностей директора школы «Гармония».
Напомним, с 2005 года до сентября 2019 года директором ДЮСШ «Гармония» являлась Людмила Чернышева. Она ушла из жизни 20 ноября.