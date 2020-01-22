Римме Мухтаровой хотят продлить срок исполнения обязанностей директора спортивной школы «Гармония»

В Псковской области 28 тысяч младших школьников необходимо обеспечить горячим питанием

По делу Олега Брячака в Псковском городском суде выступил в качестве свидетеля учредитель компаний-должников

Более пяти тысяч старшеклассников и студентов Псковской области повысили пенсионную грамотность

Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Александр Седунов: Информация о вспышке норовируса в Печорском районе - это слухи

Окончательное решение по строительству АЗС возле Мирожского монастыря будет принято 3 февраля в Вологде

Родственники по одежде опознали женщину, найденную мертвой в Кисловском лесу

Направление «Новое качество жизни» стало определяющим при финансировании госпрограмм в 2018 году - Андрей Михеев

Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России

Около 200 тысяч тонн молока произвели аграрии Псковской области в прошлом году