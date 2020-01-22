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Общество

«Социальный» комитет Псковского областного Собрания единогласно поддержал законопроект об ограничении продажи снюсов

29.01.2020 13:07|ПсковКомментариев: 0

Парламентский комитет по труду и социальной политике единогласно поддержал законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих препаратов, так называемых снюсов, в розничной и оптовой торговле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 29 февраля в Псковском областном Собрании депутатов.

Депутат Елена Даньшова, директор средней общеобразовательной школа №12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, рассказала, что снюсы продаются под видом конфет в нарядных обертках, и детям сложно устоять перед соблазном их попробовать. При этом такие "конфеты", по ее словам, отличаются очень высокой привыкаемостью.

«Мы правильно делаем, что рассматриваем этот закон, и мы должны его поддержать», - высказалась она в поддержку законодательной инициативы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Руководитель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко также обратила внимание на негативное влияние снюсов на здоровье детей, но предостерегла, что нужно четко понимать, что ограничения должны касаться только розничной торговли. «Такие подстилки и жевачки продаются в аптеках - как антитабачные средства. Там тоже содержится никотин. Нужно это учесть, чтобы потом не было претензий к аптечной сети», - пояснила она.

Чиновник также обратила внимание, что существует еще незаконная торговля, с которой должны разбираться правоохранительные органы.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников также высказался в поддержку проекта закона. «Мы считаем его актуальным, поскольку были обращения от родителей о том, что дети действительно покупают такие никотиносодержащие смеси – снюсы», - сообщил он.

В поддержку законодательной инициативы высказалась и уполномоченный по правам ребенка Наталья Соколова: «Это весьма актуальная тема, и в ряде регионов уже приняты законы субъектового уровня. Ко мне в связи с этим несовершеннолетние впервые обратились в ноябре прошлого года. Мы сразу же обратились в наркоконтроль, но оказалось, что это не совсем их полномочия. Нам важно работать над информированием педагогов и родителей. И очень аккуратно нужно работать с детьми, поскольку запретный плод всегда сладок».

Омбудсмен напомнила, что данные препараты представлены в самых разных формах: и нюхательные, и жевательные, и прочие. «Эта тема набрала серьезные обороты. Особенно в крупных городах. Целые стены в торговых центрах завешаны такими препаратами с различными вкусами и соблазнительными обертками», - рассказала она.

Виктор Антонов сообщил, что по данным наркодиспансера, уже есть случаи отравления детей в Псковской области, и поинтересовался, кто будет следить за исполнением закона в случае его принятия.

В правовом управлении регионального парламента в ответ напомнили, что администрация региона подписала с областным УМВД соглашение, которое может быть дополнено любым составом.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес на рассмотрение депутатского корпуса Псковского областного Собрания законопроект «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время на территории Российской Федерации установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). Но в последнее время в продаже появилась жевательная и сосательная никотиносодержащая продукция без содержания табака. Некоторые производители заменили табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси, что позволяет обойти существующий запрет на торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). Причем, концентрация никотина в данной продукции в среднем составляет 40–60 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание — до 1,5 мг.

Окончательное решение депутаты Псковского областного Собрания по проекту закона примут завтра, 30 января, на очередной сессии.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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