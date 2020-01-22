Общество

Обвиняемые в отмывании 1,5 млрд рублей псковичи не признают свою вину

Обвиняемые в отмывании 1,5 млрд рублей псковичи не признают свою вину. Об этом сегодня, 29 января, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заявили их адвокаты по резонансному делу, одним из фигурантов которого является известный псковский предприниматель Александр Данилов.

Адвокаты рассказали, что на текущий момент фигурантами дела являются 8 человек, а Александру Данилову предъявляют часть 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказала адвокат Данилова Алла Мамченко, 30 декабря ее клиент перенес инфаркт миокарда, по документам официальной причиной названа сильная эмоциональная нагрузка. Александр Данилов был госпитализирован и провел в реанимации три дня, после чего доставлен в больницу СИЗО.

Адвокат отмечает, что Александр Данилов плохо себя чувствует и ему требуется длительное лечение и реабилитация, которую невозможно проводить в заключении. Алла Мамченко отметила, что мера пресечения, избранная судом, кажется им чрезмерной, и на текущий момент адвокаты занимаются обжалованием избранной меры в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Она также отмечает, что, если бы ее клиенту не была бы инкриминирована часть 2 статьи 210 УК РФ, то, вероятнее всего, происшествия удалось бы избежать, так как другие статьи не содержат меры заключения под стражу. Адвокат подтвердила, что инфаркт у Данилова вызван стрессом и сильными переживаниями за обвинение, заключение под стражу, блокировку счетов, дальнейшую судьбу бизнеса и семьи.

Оксана Павлова - адвокат еще одной фигурантки дела Екатерины Лебедевой - вообще считает факт возбуждения дела по части 2 статьи 210 УК РФ в отношении фигурантов дела незаконным. В отношении конкретно ее подзащитной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако адвокат рассказала, что после обысков ее клиентка также была госпитализирована с давлением 200 на 100, и находилась в больнице на протяжении 5 дней.

Оксана Павлова отмечает, что обвиняемым также предъявлена часть 2 статьи 172 УК РФ, где и так предусмотрена ответственность за преступления, которые могли быть совершены в группе. По ее мнению, 210 статья УК РФ подключена к делу, чтобы оказать психологическое давление на тех фигурантов, которые оказались заключены под стражу.

Под стражей находится еще один фигурант дела - Евгений Лебедев. Со слов адвоката Константина Винчи, его подзащитный работал системным администратором. По словам адвоката, его клиент является инвалидом 3-й группы, у которого трансплантированная почка. В связи с этим ему необходимо постоянно принимать лекарства, которые могут быть выписаны только по его личному визиту к врачу.

Адвокат отмечает, что в таком состоянии здоровья нахождение в СИЗО грозит его клиенту отторжением трансплантированного органа. Винча также отмечает, что в связи с проблемами со здоровьем его клиенту необходимо пить два литра чистой воды в день, в то время как лимит по передачам составляет 30 кг любого вещества в месяц, что составляет только недельную необходимую дозу для Евгения Лебедева.

Все адвокаты отмечают, что, как показывает практика, дела подобного рода и резонанса являются долговременными, поэтому к их клиентам должна быть избрана более легкая мера пресечения, в том числе из-за их состояния здоровья, так как мера пресечения не должна ставить жизнь и здоровье человека под угрозу.

Напомним, по версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов - физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего проводили незаконные банковские операции. Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел.