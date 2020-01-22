Общество

Дети псковских росгвардейцев поучаствовали в конкурсе рисунков в честь 76-летнего снятия блокады Ленинграда. ФОТО

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков «Был город - фронт, была блокада», посвященном 76-летию снятия блокады Ленинграда. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, ребята представили на суд жюри работы выполненных акварелью, гуашью, фломастером и карандашом.

«На своих рисунках дети изобразили события военных лет, военную технику, сам блокадный город и, конечно, людей, на долю которых выпало перенести 900 дней страха, голода и горечи от боли и потерь», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что руководитель управления Росгвардии по Псковской области, полковник Игорь Иванов отметил: для потомков блокадники останутся примером несокрушимой веры в победу, беспримерного мужества, доказательством того, что наш народ - несокрушим.

После чего полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты и подарки.