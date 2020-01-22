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Адвокаты по делу об отмывании псковичами 1,5 млрд рублей: Это дело - звоночек всему бизнес-сообществу

Дело об отмывании 1,5 млрд рублей, фигурантами которого являются 8 псковичей, в том числе рядовые сотрудники, - это звоночек для всего бизнес-сообщества. Такое консолидированное мнение высказали адвокаты обвиняемых сегодня, 29 января, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

Адвокат Константин Винча считает, что дело - это «месседж» всему бизнес-сообществу, так как показывает, что в действиях любого юридического лица за два дня может быть усмотрена очень серьезная 210 статья УК РФ. При этом он отмечает, что обвиняются и рядовые сотрудники, которые просто исполняли свои трудовые обязанности. «Незащищенными себя чувствуют и рядовые сотрудники. Стоит задуматься над тем, что такое может произойти с любым бизнесменом», - заявил Винча.

Адвокат еще одной фигурантки по делу Оксана Павлова отметила, что все люди задержаны, по сути, за свою финансово-хозяйственную деятельность, они все осуществляли законную деятельность, с помощью которой долгое время налаживали свои бизнес-процессы. «Задержания по этому делу у всех должны вызывать опасения. Понятно, что у нас продолжают "кошмарить" бизнес до того момента, пока не достигнут целей, ради которых все это реализуется», - заявила Оксана Павлова.

Адвокат также отметила, что на данный момент при изучении дела она не увидела там ничего, кроме оперативной информации и какого-то тайного свидетеля, показания которого нельзя будет проверить.

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«Мы хотим привлечь общественное внимание к этому вопросу. Ситуация с 210 статьей УК РФ - крайне негативная. Мы надеемся на изменения в законодательстве, о которых говорил президент в ходе Послания Федеральному Собранию, и на частичную декриминализацию статьи. Ведь принцип гуманности никто не отменял. Мера пресечения не должна ставить жизнь и здоровье человека под угрозу», - заявила адвокат Александра Данилова Алла Мамченко.