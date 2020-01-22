Общество

Главе Чувашии следовало бы добровольно сложить с себя полномочия за неподобающее поведение - Александр Котов

Главе Чувашии следовало бы добровольно сложить с себя полномочия руководителя региона за неподобающее поведение. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя нашумевший скандал, в центре которого оказался глава Чувашии - на днях он заставил подпрыгивать сотрудника МЧС, вручая ему ключи от автомобиля.

«Резко негативно отношусь к такому поведению чиновников, а тем более занимающих высшие госдолжности. Такого быть в принципе не должно. Люди с такими полномочиями и доверием населения ни в коем случае не должны вести себя так. Поэтому считаю, что исключение из партии - самая адекватная мера, которая могла бы быть предпринята в данном случае», - высказал мнение Александр Котов.

«Еще лучше было бы, если бы он добровольно сложил с себя полномочия, понимая, что утратил доверие граждан. Мне бы было очень стыдно перед людьми за такое поведение», - резюмировал гость студии.