Общество

Депутаты предупредили о возможном чувстве несправедливости у заслуженных специалистов федерального уровня в Псковской области

Стимулирующая надбавка в размере 5 тысяч рублей за звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» может вызвать чувство несправедливости у заслуженных специалистов, имеющих федеральные звания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт указали депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Ирина Богачева сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева напомнила, что этот вопрос уже обсуждался, когда принимался закон о введении званий заслуженных работников на региональном уровне. «Ведомственные звания не нашли отражения в системе оплаты труда. Заслуженный учитель РФ не будет получать доплату, а заслуженный специалист - будет и достаточно значимую. Получается, что заслуженным работникам РФ нужно переподавать на заслуженных Псковской области, чтобы получать выплаты? Сейчас мы этот закон примем. Но наверняка эта тема возникнет, поскольку люди, которые получили ведомственные звания, почувствуют себя ущемленными», - высказалась парламентарий.

Руководитель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в свою очередь обратила внимание, что федеральное звание «Заслуженный врач» предполагает наличие определенных льгот, и призвала поддержать законодательную инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Согласился с чиновником и председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов: «Это хороший стимулирующий инструмент на региональном уровне».

Напомним, стимулирующую надбавку в размере 5 тысяч рублей за звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» предложил ввести губернатор Михаил Ведерников.

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Разработка мер поддержки стала продолжением реализации решений Геральдического совета при администрации Псковской области - в ноябре 2018 года депутаты областного Собрания приняли закон «О наградах Псковской области», а спустя год внесли в него изменения, устанавливающие перечисленные региональные почетные звания.

Предполагается, что в 2020 году стимулирующие выплаты будут выплачиваться в пределах средств, уже предусмотренных ранее на оплату труда, в дальнейшем новые расходы будут учитываться при формировании областного бюджета.

В рамках парламентского комитета депутаты единогласно поддержали проект закона. Завтра, 30 января, на 39-й сессии Псковского областного Собрания, проведение которой назначено на 30 января, депутатский корпус окончательно рассмотрит поправки в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».