Общество

Александр Нестерук о коронавирусе: Ситуация нарастает стремительно, но поводов для паники нет

Мировое здравоохранение столкнулось с вирусом, до этого мало известным. Ситуация нарастает стремительно, но поводов для паники нет. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 29 января, в ходе заседания санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

«В принципе, это такая же респираторная инфекция, с которой мы сталкивались неоднократно», - отметил он.

В ходе выступления руководитель регионального Роспотребнадзора отметил, что нужно принять все меры по предотвращению распространения вируса, а в случае распространения правильно и своевременно оказывать помощь инфицированным.

Китайскими коллегами принимаются беспрецедентные меры для оказания помощи заболевшим короновирусом, отметил руководитель регионального Роспотребнадзора.

Он напомнил, что на сегодняшний день зафиксировано более 6000 случаев заболевания вирусом, прирост за сутки составляет более 32%. «В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме», - отметил Нестерук.

Согласно статистическим данным, в настоящее время летальность составляет 2,2% и наблюдается тенденция к снижению, пояснил руководитель регионального Роспотребнадзора.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китаебольше 100 человек скончались.