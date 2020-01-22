Общество

Александр Котов об изменении межбюджетных отношений: Воз двигается, но не теми темпами, которыми хотелось бы

«Воз двигается, но не теми темпами, которыми нам хотелось бы», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя перспективу изменения подходов к межбюджетным отношениям в России, о чем на протяжении последних лет. говорят многие дотационные субъекты РФ.

«Я бы не сказал, что воз и ныне там. Потихоньку этот воз двигается, но не теми темпами, которыми нам хотелось бы. Приняты изменения в методику межбюджетных отношений, но они носили больше косметический характер. Это привело к тому, что разница в межбюджетных отношениях субъектов РФ уменьшилась. Но она все равно остается достаточно высокой», - констатировал гость студии.

Наиболее обеспеченными, отметил он, остаются Москва, Петербург и регионы с природными ресурсами, которые получают налоги от их добычи и реализации. «А мы (Псковская область — ред.) этим ресурсом не располагаем, у нас межбюджетная обеспеченность низкая, поэтому мы предлагаем ряд изменений в методику межбюджетных отношений, чтоб разница в уровне бюджетное обеспеченности между регионами нивелировалась», - заключил Александр Котов.