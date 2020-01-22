Общество

Олег Брячак внес в региональный парламент законопроект об ответственности за надругательства над госсимволами

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия») представил на суд коллег из регионального парламента законопроект по внесению изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона он представил сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Автор законопроекта заявил, что предлагается внести изменения в закон об административных правонарушениях, которые будут защищать на уровне региона государственную символику, к которой, в частности, относятся герб, флаг и гимн.

«Мы предлагаем внести изменения, которых не было ранее. Приведу пример. Юридические лица различным образом используют государственную символику на своих печатях, в своих логотипах. При этом юрлицо может быть не совсем порядочным, а государственную символику использует. Чтобы такого не было, мы предлагаем внести соответствующие изменения, предусматривающие ответственность», - рассказал Олег Брячак.

Дополнительная ответственность, по его словам, предусмотрена за такие серьезные правонарушения, как надругательства над государственным флагом и передергивание гимна. «Чтобы различные комики не позволяли себе измываться над ним», - пояснил депутат.

Олег Брячак особо подчеркнул, что принятие предложенных им поправок, не потребует затрат из областного бюджета. «Коллеги у меня часто спрашивают, когда я предлагаю те или иные законопроекты, где брать деньги. Так вот, на этот денег никаких не потребуется», - заверил он.

Отвечая на вопросы областных депутатов, Олег Брячак сообщил, что гордума по данному проекту практически единогласно проголосовала за, и подчеркнул, что за его законопроекты гордума голосует положительно, потому что «они точечно направлены на исполнение интересов населения».

Председатель парламентского комитета по законодательству Владимир Яников отметил, что представленный законопроект следует доработать с учетом замечаний правового комитета областного Собрания депутатов. Он предложил принять проект закона в первом чтении и доработать его до следующей сессии. Большинством голосов при одном против комитет проголосовал за такое решение. Окончательное решение будет принято завтра, 30 января, на очередной сессии регионального парламента.