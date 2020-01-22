Общество

Проверять китайских туристов на наличие температуры будут на пунктах пропуска в Псковской области

Наша задача - отследить возвращение российских туристов, находящихся в Китае, вполне возможно, что часть из них окажется из Псковской области, заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 29 января, в ходе заседания санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Александр Нестерук сообщил, что в Псковской области обучаются 16 студентов из Китая, 6 из них посещали Китай в зимний период.

«Эти студенты здоровы, никаких клинических проявлений вируса у них нет», - заявил руководитель регионального Роспотребнадзора.

Также он отметил, что еще двое китайских граждан находятся на территории области.

В ходе заседания Нестерук подчеркнул, что приняты необходимые меры по усилению работы на пунктах пропуска через государственную границу. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут дистанционно измерять температуру.

«Там работают специалисты Роспотребнадзора, которые имеют спецоборудование», - пояснил он.

Со слов Александра Нестерука, с начала января граждане Китайской республики на территорию РФ через Псковскую область не въезжали.

Добавим, что в Псковской области разработан проект, направленный на подготовку лечебной сети и учреждений к случаю завоза инфекции на территорию региона.