Общество

В Молодежном парламенте Псковской области намерены запустить новый конкурс по отбору кандидатов

В Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов намерены продлить конкурс по отбору кандидатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению сообщил куратор Молпарламента, вице-спикер заксобрания области Виктор Остренко.

Он напомнил, что Молодежный парламент состоит из 44 членов. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года был утвержден персональный состав Молпарламента в количестве 37 членов.

Данным постановлением запускается процедура отбора кандидатов в члены Молодежного парламента для замещения вакантных мест и исключается кадровый резерв, утвержденный постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24.12.2019 № 1004, с целью возможности принятия участия в отборе.

«Образовалось семь вакантных мест. Некоторые муниципальные районы и общественные объединения высказывали пожелания о продлении конкурсной процедуры. Конкурсная комиссия приняла такое решение», - пояснил Виктор Остренко.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты единогласно поддержали запуск нового конкурсного отбора. Окончательное решение будет принято завтра, на 39-й сессии Псковского областного Собрания.