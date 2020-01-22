Общество

Ульяна Михайлова: Принцип равной оплаты за труд равной ценности сегодня важен как никогда

С 1 сентября 2020 года для классных руководителей в школах Российской Федерации по поручению президента РФ Владимира Путина, прозвучавшего в ходе послания Федеральному собранию, будет введена доплата в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. В профсоюзной среде сейчас идет обсуждение данной меры поддержки педагогических работников. Напомним, что данная тема поднималась и в ходе «прямой линии» с участием председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой и ее заместителя Андрея Хришкевича. По мнению руководителей профсоюзного движения, принятое решение является безусловным плюсом для педагогов. Но есть и определенные опасения, обусловленные неравными условиями оплаты труда учителей в различных регионах.

«Для работников это, безусловно, плюс. Но какое опасение нами может быть здесь высказано: более благополучные города и регионы (Санкт – Петербург, Москва, Ленинградская область), изначально имеющие повышенную оплату труда учителя, в том числе и выплаты, связанные с проверками тетрадей, с классным руководством, получат плюсом 5 тысяч рублей к той региональной доплате, которая изначально выше, чем оплата аналогичной деятельности на территории Псковской области. Для Псковской области это будет все равно хорошим социальным показателем, но может стать и ниточкой миграции соответствующей категории рабочей силы за пределы региона. Мы бы хотели обратить внимание властей, что принцип равной оплаты за труд равной ценности сегодня как никогда является важным и необходимым. А в базовых профессиях: здравоохранения, деятельность учителей - данное обстоятельство носит наиострейший характер», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Лидер регионального профсоюзного движения также напомнила, что на территории региона при введении прежней (ныне действующей) доплаты за классное руководство были попытки ввести и различные понижающие коэффициенты, связанные с фактом наполнения класса. «И эти понижающие коэффициенты существенно снижали объявленную гарантию, которую население воспринимает в абсолютном смысле: если объявлена одна тысяча рублей – она должна быть получена, а не в среднем. Соответственно, если объявлено 5 тысяч рублей, то данная сумма должна быть получена», - считает Ульяна Михайлова.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич в свою очередь подчеркнул, что в послании прозвучала четкая мысль о том, что 5 тысяч рублей за классное руководство будет выплачиваться при сохранении существующих региональных выплат.

Ульяна Михайлова призвала руководителей первичных профсоюзных организаций системы народного образования пристально следить за вопросом размеров фондов оплаты труда. «Выплаты в размере 5 тысяч рублей должны быть реально получены учреждением образования, и на эти суммы фонды оплаты труда учреждения должны быть увеличены. Первичные профсоюзные организации в силу статьи 17 Федерального закона о профессиональных союзах имеют право на информацию. В силу федерального закона о профсоюзах имеют право на переговорный процесс. И вы в ходе переговорного процесса можете отследить фактические трансформации фондов оплаты труда учреждений образования и сможете сделать вывод – будет ли реальное увеличение заработной платы», — отметила председатель облсовпрофа. Андрей Хришкевич добавил, что если реализация выплаты за классное руководство будет осуществляться так же, как осуществляется ныне действующая, то идти она будет не через фонды оплаты труда, а целевой субвенцией из соответствующего федерального бюджета. «Возможно, эти суммы будут поступать на количество ставок классного руководства в регион в качестве целевой субвенции», - пояснил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил утвердить порядок выплат ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тысяч рублей учителям за классное руководство до 1 июня 2020 года.