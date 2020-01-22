Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России начались комплексные учения «Итог-2020»

Комплексные учения в Псковском филиале Академии ФСИН России стартовали одновременно с Академией ФСИН России (город Рязань). В филиале учения пройдут с 29 января по 7 февраля в рамках подготовки молодых специалистов по ведомственной специализации «Организация режима в УИС».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в течение десяти дней курсанты выпускных курсов, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция» в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Помогать в этом обучающимся будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии, а также сотрудники ИК-2, ИК-4, отдела конвоирования и отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, практические работники других территориальных органов ФСИН России.

Началу учений предшествовал общий инструктаж его участников, который был проведен руководством образовательной организации и штаба учений. В первый день учений состоялось входное тестирование курсантов четвертого и пятого курсов.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что через полгода курсанты выпускных курсов отправятся для прохождения службы в 14 территориальных органов ФСИН России. Задача учений – подготовить их к дальнейшей практической деятельности, чтобы они могли успешно решать поставленные перед ними задачи, в максимальной степени применяя полученные в Псковском филиале академии знания, умения и навыки.

Ежедневно участники игровых коллективов после выполнения задач вместе с членами штаба учений, посредниками, консультантами-наблюдателями и иными заинтересованными должностными лицами структурных подразделений Псковского филиала академии будут подводить итоги рабочего дня. Вся полученная информация будет анализироваться, систематизироваться и учитываться при подведении общих итогов комплексных учений.