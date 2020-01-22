Общество

Александр Седунов: Разница в горячем питании школьников в Псковской области есть

Разница в горячем питании школьников в Псковской области есть, и она нас не совсем устраивает, заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 29 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он пояснил, что в настоящее время в образовательных учреждениях города есть экспресс-завтрак, который школьники получают за муниципальные и областные средства, - это чай и булочка. В случае, если родители доплачивают за питание ребенка, в завтрак входит также горячее блюдо.

В то же время, Александр Седунов выделил ряд районов области, где за бюджетные средства в питание школьников включено горячее блюдо, - это Локнянский, Невельский и Великолукский районы.

«Разброс в питании есть, и он нас сегодня не совсем устраивает. Должен быть четкий стандарт», - отметил спикер.

Седунов также подчеркнул, что если ребенок пребывает в группе продленного дня, то ему положено второе питание в обязательном порядке.

«Для нас в этом вопросе важен не только финансовый механизм, но и подход, чтобы он был един», - заявил он.