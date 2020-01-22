Общество

Проект «закона о тишине» в Псковской области смягчили для населения

Так называемый «закон о тишине» (внесение изменений в действующее законодательство Псковской области об административных нарушениях) был смягчен на уровне подготовки проекта закона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению сообщил руководитель управления специальных программ администрации Псковской области Дмитрий Иванов, представивший законопроект.

Он напомнил, что речь идет о совместной инициативе губернатора и УМВД России по Псковской области. Поправки в закон об административной ответственности предполагает расширение применение статьи о нарушении тишины и покоя граждан. В частности, предлагается установить административную ответственность за шум и крики в ночное время и в общественных местах, и в частном секторе - в действующей редакции закона административным правонарушением являются действия, нарушающие тишину и покой граждан лишь в многоквартирных домах.

«А время тоже меняется?» - задал вопрос депутат Алексей Севастьянов. По словам докладчика, временные ограничения на соблюдение тишины не корректируются.

«Не слишком ли жестко мы подошли к населению? В Собрании разработана таблица поправок, и мы предлагаем принять законопроект с учетом наших предложений», - сказал Владимир Яников. Руководитель управления специальных программ заверил, что все поправки будут учтены.

Отметим, что таблицей поправок предлагается смягчить ограничения, связанные с фейерверками - запрет на использование пиротехнических средств в общественных местах исключен из текста законопроекта, кроме того, внесено уточнение, что к нарушающим тишину действиям относится использования звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, а не просто включенный после 9 часов вечера телевизор.

Добавим, что члены комитета единогласно поддержали и находящийся на рассмотрении в Госдуме проект федерального закона, наделяющий органы региональной власти полномочиями по запрету так называемых «наливаек» - точек по продаже алкогольной продукции, расположенных в многоквартирных домах.