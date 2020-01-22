Общество

В Псковской области в электронной очереди в детские сады состоят 9000 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

В Псковской области в электронной очереди в детские сады состоят 9000 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Об этом сегодня, 29 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

В то же время он пояснил, что в 2019 году в Псковской области в рамках нацпроектов было необходимо ввести 1320 мест для детей дошкольного возраста. «Псковская область справилась со всеми задачами в рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году», - подчеркнул руководитель областного комитета по образованию.

По словам Александра Седунова, в 2020 году планируется ввести около 1050 мест для детей дошкольного возраста.

«Но это только маленькая толика того, что нужно сделать. Несмотря на такие большие, беспрецедентные цифры, на сегодняшний день в электронной очереди детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет около 9000», - отметил спикер и добавил, что по поручению губернатора идет активная работа с министерством просвещения по вопросу выделения региону дополнительных средств для строительства дошкольных учреждений.

Важным моментом Седунов назвал создание частных детских садов. Он напомнил, что регион сделал заявку и получил соответствующие средства на данные цели, были проведены совещания с социально ориентированными предпринимателями, которые уже имеют такие дошкольные учреждения и готовы расширить их.