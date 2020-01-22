Общество

В Пскове построят школу на 1350 мест

В Пскове построят школу на 1350 мест. Об этом сегодня, 29 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

По его словам, средства на строительство образовательного учреждения уже получены.

Руководитель областного комитета по образованию сообщил, что буквально сегодня была направлена заявка на строительство еще порядка шести школ в Пскове.

«Причем, это не только постройка новых зданий, но и пристройка там, где позволяет территория, где будут соблюдаться все гигиенические и санитарные нормы, как для создания условий для общего образования — уроков, так и для занятий дополнительным образованием», - отметил Седунов.