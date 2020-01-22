Общество

В 2020 году в школах Псковского региона появятся 43 точки роста и 75 центров цифрового образования

В 2020 году в школах Псковского региона появятся 43 точки роста и 75 центров цифрового образования.

Об этом сегодня, 29 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Для сравнения в 2019 году было открыто 8 точек роста и 8 центров цифрового образования.

«Почти 120 школ городских, сельских, районных получат новое оборудование — смарт-доски, 3D принтеры. Впервые за многие десятилетия мы также получили возможность обновления оборудования для дополнительного образования в школах и в учреждениях дополнительного образования. Это возможность купить музыкальные инструменты в дома детского творчества, приобрести костюмы для занятий танцами, купить мольберты, краски и так далее», - рассказал Александр Седунов.

Важным моментом он назвал выделение средств на капитальный ремонт и благоустройство отдельных школьных зданий, где по поручению губернатора была сделана проектно-сметная документация. Таким образом, сегодня в 20 школах региона ведется подготовка к началу ремонтных работ, которые должны быть завершены к 1 сентября.