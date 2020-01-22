Общество

Настенные часы из дерева изготавливают в ИК №6

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области освоен новый вид продукции по изготовлению товаров широкого потребления - оригинальные настенные часы из дерева сказочной тематики с колеблющимся маятником и гирьками в форме кедровых шишек, изготовленных из дерева с применением технологий на лазерном станке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН, общее количество первого заказа составило 5 штук. Цена изготовления одних часов составляет 500 рублей.

На новом производстве дополнительно трудоустроено 3 осужденных, что позволит им своевременно выплачивать и гасить иски. Благодаря открытию новых производственных баз в ИК-6 эта цифра продолжит и дальше расти.

Стоит отметить, что в ИК-6 основным видом производственной деятельности является деревообработка, в связи с чем выпуск новых образцов продукции происходит регулярно.