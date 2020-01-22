Общество

В случае своего исключения из фракции «Единая Россия» Ульяна Михайлова обжалует данное решение в руководстве партии

«С грустью» восприняла депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова сегодняшнее заявление председателя регпарламента Александра Котова о том, что депутатам, возможно, придется вернуться к вопросу о ее исключении из фракции «Единая Россия». Свою позицию по этому поводу Ульяна Михайлова высказала в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Лидер Псковского облсовпрофа напомнила, что, когда она шла в областное Собрание от ОНФ, параметры ее личной свободы оговаривались, и темы, связанные с зарплатой и пенсией, с судьбами трудовых коллективов, в этом переговорном процессе были отнесены к ее «абсолютной компетенции». Кроме того, отметила Ульяна Михайлова, руководству областного Собрания о ее самостоятельной позиции по данным вопросам было известно изначально.

«Действительно, у нас были серьезные социальные накалы», - признала Ульяна Михайлова, имея ввиду позицию облсовпрофа против увеличения пенсионного возраста, по поводу индексации должностных окладов и реальному увеличению фондов оплаты труда, предложение профсоюзов по санитарно-курортному оздоровлению бюджетников за счет средств регионального бюджета и ряд других инициатив.

В связи с этим Ульяна Михайлова выразила надежду, что таких мер, как исключение из фракции в ответ на ее самостоятельные социально-экономические действия, не последует. В случае, если это произойдет, она намерена обжаловать данное решение в вышестоящих органах партии «Единая Россия», потому что считает его «неправильным и несправедливым».

В случае своего исключения из фракции «единороссов» Ульяна Михайлова намерена продолжить депутатскую деятельность. В качестве независимого депутата или в составе другой депутатской фракции - вопрос, по ее словам, «философский и открытый», поскольку «в конечном счете, это результат договоренности с конкретными политическими силами».