Общество

В Новосокольниках открылось представительство Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия»

В городе Новосокольники состоялось открытие представительство Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия». Здесь специалисты Центра, а также преподаватели и студенты ПсковГУ будут проводить прием граждан по юридическим вопросам каждый второй и четвертый вторник месяца с 17 до 18 часов по адресу ул. Партизанская, д.10 (приемная партии «Единая Россия»).

Напомним, что офисы Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» активно работают в Пскове и Великих Луках с мая 2019 года. В декабре 2019 года Центр провел выездной прием в городе Опочка. В дальнейшем выездные приемы по районам Псковской области будут продолжены.