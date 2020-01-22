Общество

Александр Седунов принял участие в Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации

Представители Псковской области приняли участие в восьмых Рождественских парламентских встречах, которые прошли в Совете Федерации в рамках 28-х Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Ключевыми темами чтений стали сохранение и передача памяти о войне, подвиге русского народа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие провели председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В дискуссии участвовали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных министерств и ведомств, субъектов, ученые, эксперты, а также представители более 180 епархий. Псковскую область на мероприятии представляли председатель регионального комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, активисты ряда общественных организаций.

«Сегодня мы, по сути, открываем масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках года Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это одновременно большая честь и ответственность для каждого из нас. Мы живем в такое время, когда правда о Великой Отечественной войне, ее политическое, общественное, моральное наследие нуждается в защите. Как когда то наши предки отстояли наше право на жизнь, защитили наше будущее, так и мы сегодня должны бросить все силы на защиту их доброй памяти и правды о войне», — подчеркнула глава верхней палаты российского Парламента в рамках торжественного заседания.

В своем выступлении предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что никакой народ не будет иметь будущего, если не станет бережно хранить память о прошлом и делах своих предков.

Напомним, что в начале декабря в Пскове прошел региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Работа чтений шла в пяти тематических секциях, посвященных доблести русских воинов и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Фотографии официального портала Совета Федерации РФ