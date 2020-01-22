Общество

Псковские депутаты посчитали излишним предложение коллег из Адыгеи о проверках торгующих никотиносодержащими изделиями торговых заведений

Депутаты ограничились рассмотрением предложения Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимиру Володину по вопросу внесения изменений в действующее законодательство, касающихся отмены предупредительных мер при проведении внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу табачной продукции и табачных изделий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания парламентского комитета по АПК, экологии и природопользованию, псковские депутаты посчитали предлагаемую меру избыточной и недоработанной.

Как пояснил председатель парламентского комитета Андрей Козлов, законодательная инициатива коллег из Адыгеи связано с проблемами курения и употребления насваев и снюсов среди молодежи. Парламентарии обращают внимание на высокую доступность табачных изделий и предлагают не уведомлять предпринимателей о внеплановый выездных проверках торговых заведений.

Помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Кристина Никандрова напомнила, что в Псковском областном Собрании депутатов уже рассматривается региональный закон об ограничении розничной и оптовой продажи снюсов и насваев.

К тому же она обратила внимание, что когда идет угроза жизни или здоровью человека, контролирующий орган может и так не уведомлять о внеплановых проверках. Поэтому, по ее мнению, это нововведение никак не изменит ситуацию.

«Мы опасаемся того, что с органами Роспотребнадзора будут возникать конфликтные ситуации. Пострадают те, кто торгуют только сигаретами», - добавила Кристина Никандрова.