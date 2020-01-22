Общество

Рабочая встреча омбудсменов Псковской и Мурманской области прошла в Пскове

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провел рабочую встречу со своим коллегой из Мурманской области Михаилом Шиловым, который прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области.

В ходе беседы, которая прошла в теплой и дружественной обстановке, в условиях взаимного доверия, были обсуждены предварительные итоги соблюдения прав и свобод граждан в 2019 году, вопросы защиты прав граждан в Псковской и Мурманской областях, координации работы в этом направлении по рассмотрению обращений граждан, переезжающих на место жительство в Псковскую область или работающих в Мурманской области, а также подготовки заседания Координационного Совета уполномоченных Северо-запада России.

После встречи уполномоченные по правам человека Псковской и Мурманской областей посетили Изолятор временного содержания УМВД по г.Пскову и подразделение полиции, где отбывают административный арест граждане по решению суда. Во время своего визита омбудсмены познакомились с условиями содержания граждан в этих подразделениях полиции и пообщались с гражданами, которые там отбывают административные наказания, а также пообщались с сотрудниками и руководством подразделений полиции: Ильёй Соколовым, Дмитрием Ивановым и Татьяной Васильевой. Как отметил псковский Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов по итогам беседы с гражданами и личного осмотра помещений жалоб на условия содержания не поступило, нарушений прав граждан не выявлено. Условия содержания граждан России в этих подразделениях полиции г.Пскова в полной мере соответствуют как российским, так и международным стандартам.

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, посетив вышеуказанные подразделения псковской полиции, отметил профессионализм псковский полицейских и их внимательное отношение к гражданам, отбывающих наказания за различные административные правонарушения. Понравилось то, что в помещениях чисто, постельные принадлежности хорошего качества, есть библиотеки для лиц, отбывающих наказание, хороший прогулочный дворик, жалоб граждан не было, сказал Михаил Шилов. Особо важным, по мнению мурманского омбудсмена, является то, что в этих городских подразделениях псковской полиции созданы не только нормальные условия для правонарушителей, но и руководство полиции позаботилось об условиях службы рядовых сотрудников полиции. Очень приятно было слышать в беседе с руководителем спецприёмника для лиц, отбывающих административный арест, Татьяной Васильевой, как она ответственно и профессионально относиться к своей работе и работе своих сотрудников, которые выполняют не очень простые функции в работе с гражданами –правонарушителями. Она не только профессионал своего дела, но и всей душой болеет за то, чтобы условия содержания правонарушителей и работа подразделения всегда были на высоком уровне, чтобы не было допущено нарушений закона.

В завершении беседы уполномоченные по правам человека Псковской и Мурманской областей обсудили с руководителем спецприёмника Татьяной Васильевой и заместителем начальника отдела конвоирования УМВД по Псковской области соблюдение в подразделениях федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».