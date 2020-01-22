Общество

Президент России отправил в отставку главу Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Кремля 29 января, пишут «Известия».

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении. Постановление было принято на основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

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Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев, депутат Госдумы от «Справедливой России». В нижней палате парламента он является председателем комитета по делам национальности и запредседателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.