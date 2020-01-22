Общество

Активно участвовать в реализации Послания президента призвал однопартийцев секретарь псковской «Единой России»

Активно участвовать в реализации основных идей Послания президента призвал однопартийцев секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. 29 января он провел встречи с активом партии в Новосокольническом, Себежском и Невельском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе беседы Козловский напомнил, что в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, которые предусматривают расширение полномочий законодательной и судебной властей. Законопроект о поправках в основной закон страны уже прошел первое чтение, а в апреле планируется провести общероссийское голосование.

Кроме того, отметил парламентарий, Послание коснулось социальной и демографической политики государства - отдельные категории граждан должны получить дополнительную поддержку.

Еще одна идея для обсуждения – «народный бюджет». «Сейчас вырабатывается концепция, каким образом учитывать мнение людей на местах, чтобы максимально привязать расходы бюджета к реальным потребностям», - уточнил Козловский.

Как ранее заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, люди на местах готовы активно принимать участие в решении вопросов местного значения и зачастую делают это гораздо эффективнее, чем некоторые чиновники.

В продолжение встречи секретарь псковского отделения «Единой России» сообщил, что в настоящее время также рассматривается возможность разработки и реализации национального проекта по сельским территориям. «А это и чистая вода, и благоустройство, и ремонт дорог», - заметил он.

Резюмируя, Козловский подчеркнул, что «Единая Россия» будет проводить большую работу по реализации Послания президента. «Причем, мы не просто контролируем, «стоим с дубинкой», мы должны быть помощниками и работать совместно с исполнительной властью, следить за качеством и сроками исполнения контрактов подрядчиками. Партия «Единая Россия» - это политическая сила, на которую можно опираться. Наша общая задача – достичь желаемого результата», - обратился он к однопартийцам и призвал их активизироваться.