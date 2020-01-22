Общество

В Новосокольниках отметили 76-летие освобождения города и района

В Новосокольниках в среду, 29 января, проходят праздничные мероприятия, посвященные 76-летию со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. В честь павших во время Великой Отечественной войны солдат у Вечного огня в райцентре прошел торжественный митинг.

Фото: газета «Новосокольнический край»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района со знаменательной датой. «Три армии, 3-я ударная, 10-я гвардейская и 22-я, бились с врагом вокруг Новосокольников. Больше двух недель шла кровопролитная борьба, когда 29 января город и железнодорожный узел были освобождены», - отметил в поздравительном адресе глава региона. Он напомнил, что в ходе боев легендой стала девушка-снайпер Алия Молдагулова, чей памятник сегодня украшает город, а учитывая высокую стратегическую значимость этой победы, в Москве был дан салют – двенадцать залпов из ста двадцати четырех орудий.

«После Великой Победы долгие годы шло восстановление Новосокольников и окружающих населенных пунктов. Местные жители сделали все возможное, чтобы город и по сей день сохранял статус сильного районного центра. Их усилия стали отдельным значимым подвигом в истории Псковской области. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными нашего великого наследия, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал каждому жителю города мира, удачи, радости и благополучия.

В памятном митинге приняли участие гости из Великих Лук, Москвы, Казахстана - Родины героя Советского Союза Алии Молдагуловой, потомки первого коменданта освобожденного города Николая Вивчаря. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню, а также братским захоронениям муниципалитета.

В преддверии праздника в образовательных учреждениях Новосокольнического района прошли уроки мужества, патриотические акции, выставки и экскурсии, рассказывающие о военных страницах истории района. В ближайшие дни на территории муниципального образования планируются проведение спортивных мероприятий, митингов с участием военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград. Оккупация города продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Целый год понадобилось советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками, с тяжелейшими боями пройти 27 км до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. В боях за освобождение Новосокольнического района погибло более 11 тыс советских солдат и офицеров, более 9 тыс жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.