Общество

Тему ремонта дорог обсудили печеряне с кандидатами на выдвижение от «Единой России» в главы района

Заключительную встречу с избирателями Печорского района провели 29 января участники предварительного голосования «Единой России». Желающие познакомиться с претендентами на выдвижение в главы муниципалитета собрались сегодня в Доме культуры деревни Крупп.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, местные жители адресовали собеседникам самые актуальные вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, оснащения сельских школ, утилизации мусора и несанкционированных свалок.

Особое недовольство у населения вызывает состояние дорог. Однако их заверили, что ситуация постепенно будет исправляться. «В феврале состоится подписание контракта на дорогу Городище – Киршино, это международный проект. Кроме того, в 2021-2022 годах по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» планируется ремонт дороги Гверздонь – Городище», - услышали в ответ печеряне.

«Сдвинуть дело можно, перспективы хорошие, - обратился к собравшимся в зале потенциальный кандидат от Партии в главы района, директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик. – Я знаю, что возьму на себя серьезную ответственность, но я готов. У меня есть понимание, как выстроить систему, и большое желание работать. Но всё это будет действовать только тогда, когда люди будут вовлечены, когда они будут не только возмущаться, а делиться конструктивными предложениями».

Другой участник предварительного голосования, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина согласилась с этой точкой зрения.

В завершение встречи жителям района напомнили, что Единый день предварительного голосования пройдет уже в это воскресенье, 2 февраля.