Общество

Прокуратура обязала Новосокольническую дистанцию пути установить знаки о запрете выхода на железную дорогу

Великолукской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению нарушений правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки деятельности Новосокольнической дистанции пути установлено, что вопреки требованиям п. 5 Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, не приняты меры по установке знаков и предупредительных аншлагов о запрещении прохода через железнодорожные пути в неустановленных местах, а именно через пути напротив железнодорожного вокзала Невель-2 и в непосредственной близости от железнодорожного переезда 480 км станции Великие Луки (ул. Новая, г. Великие Луки).

В целях устранения нарушений Великолукской транспортной прокуратурой в адрес начальника дистанции пути внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры.